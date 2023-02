새 남편이 친딸 성폭행한 것 알고도…조용히 외면한 친모

이미지 확대하기

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가 상담을 받을 수 있습니다.

극단적인 선택을 한 친딸이 과거 계부에게 성폭행을 당한 사실을 알고도 묵인하고 보호하지 않은 친모에게 검찰이 징역 1년 6개월을 구형했습니다.오늘(14일) 법조계에 따르면 이날 청주지법 형사2단독 안재훈 부장판사 심리로 열린 어머니 A 씨에 대한 공판에서 검찰은 "피고인의 방임으로 인해 피해자가 사망에 이르는 돌이킬 수 없는 결과가 초래됐다"며 이같이 구형했습니다.이와 함께 5년간의 아동관련기관 취업제한명령도 함께 요청했습니다.A 씨는 당시 중학생이던 B 양이 새 남편 C 씨로부터 성폭행을 당하고 극단적 선택을 시도한 사실을 알면서도 B 양을 외면하는 등 양육을 소홀히 한 혐의를 받습니다.뿐만 아니라 B 양과 함께 조사에 응하라는 경찰의 요구를 회피하고, B 양의 경찰 조사를 중단시키기도 한 것으로 드러났습니다.법정에 선 A 씨는 눈물을 보이면서 "반성하고 있고 남은 인생을 속죄하면서 살겠다"며 혐의를 모두 인정했습니다.A 씨에 대한 선고는 4월 11일 오후 2시 이 법원 제421호 법정에서 열립니다.앞서 지난 2021년 5월 12일 오후 5시쯤 청주시 오창읍의 한 아파트에서 A 씨의 딸 B 양과 B 양의 친구 D 양 등 여중생 2명이 계부 C 씨의 성폭력을 견디다 못해 스스로 목숨을 끊었습니다.이들은 숨지기 전 경찰에서 성범죄와 아동학대 피해자로 조사를 받았습니다.이 사건의 가해자 계부 C 씨는 의붓딸 B 양을 성추행 · 성폭행한 혐의, 딸의 친구 D 양을 성폭행한 혐의로 징역 25년을 선고받았습니다.