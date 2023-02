[Pick] 울려 퍼진 사기꾼 웃음소리…모텔 주인 "당했다"

▲ CCTV 속에 남은 C 씨의 행적

이미지 확대하기

▲ 숙박업소를 떠나고 있는 C 씨의 모습

공공기관 관계자를 사칭한 남성의 사기행각에 피해를 입은 숙박업소 주인의 사연이 공개되면서 누리꾼들의 공분을 사고 있습니다.지난 10일 자영업자 커뮤니티 '아프니까 사장이다'에는 '전국을 다니는 사기꾼 같습니다. 숙박업소 사장님들 조심하세요'라는 제목의 게시글이 올라왔습니다.작성자 A 씨는 "숙박업소를 운영하는 자신의 이모님께서 당한 일"이라고 사연을 소개하며 숙박업소 곳곳에서 찍힌 CCTV 영상을 공개했습니다.A 씨에 따르면, 지난 2일 오후 2시쯤 이모 B 씨가 운영하는 경남 통영시 모텔에 70대 중반으로 추정되는 남성 C 씨가 찾아와 "2주 정도 머무를 거고, 직원 두 명은 내일 서울에서 내려온다"며 방 3개를 요청했습니다.B 씨는 C 씨를 향해 "무슨 일을 하시냐"라고 물었고, C 씨는 "관광개발공사와 해양수산부 협찬으로 통영 해안도로 절경을 찍는다. 드론을 띄워서 하는 일인데, 이 일을 오래 해서 여기뿐만 아니라 강원도 등 관광공사 일이라면 다 다닌다"라고 자신을 소개했습니다.그의 말을 들은 B 씨는 장기 투숙을 하는 손님이라고 판단해 방 2개 값인 145만 원만 받겠다고 배려했고, C 씨는 "내일 직원들이 와서 계산하도록 하겠다"며 "아주머니 혼자 고생하시니 (5만 원을 얹어) 150만 원을 드리겠다"라고 답했습니다.이후에도 C 씨는 B 씨를 방으로 불러 가져온 옷가지를 방에 펼쳐 보이고, 칫솔과 면도기 등 일회용품을 가리키며 "이거 들고 가라. 우리는 장기적으로 다니는 사람들이니 이런 건 다 들고 다닌다"며 장기투숙객인 것처럼 행동했습니다.다음날 C 씨는 오전 외출을 하고 돌아와서 B 씨에게 "시청 직원들과 간단히 회의를 하고 왔다"라고 전하면서 "그런데 시청 직원들이 점심을 사달라고 한다. 우리 직원들은 2시나 돼서야 올 텐데"라고 말했습니다.이어 그는 "15만 원만 빌려달라. 시청 직원들하고 밥 먹는데 늙은 내가 내야지. 나중에 우리 직원들 오면 숙박비 150만 원에 15만 원 더해서 165만 원 받으라"라고 부탁했습니다.별다른 의심을 갖지 않고 있었던 B 씨는 모텔 금고를 열어 현금을 건넸고, 다시 객실 청소를 하러 돌아가는 순간 내려간 계단 아래에서 C 씨의 웃음소리가 들려왔습니다.해당 글에서 A 씨는 "이모님(B 씨)이 '내가 당한 거구나' 싶어 노인(C 씨)이 묵던 객실을 열어 보니, 방에는 아무것도 없었고 청소카트에서 커피도 잔뜩 훔쳐간 뒤였다"라고 밝혔습니다.A 씨는 "한두 번 해 본 솜씨가 아닌 것 같다. 옆 숙박업소 사장님께서 같이 CCTV를 보고 '그때 그놈이다'라고 말했다"며 "옆 숙박업소 사장님께서 당시 피해상황을 주위 업주들에게 공유했는데 또 이런 일이 일어나 속상해했다"라고 전했습니다.그러면서 "작은 도시이고, 숙박업소에서 일하시는 분들이 연세가 있으신데, 좀 더 나이가 있는 노인이 시청이나 관광청 같은 공공기관을 사칭해 접근하니 속으시는 것 같다"며 "70대 중후반, 180을 넘을 정도로 큰 키, 덩치가 있고 목소리가 우렁찬 노인이다. 다리를 약간 저는 특이점이 있다. 이런 사람에게 비슷한 일을 겪으시면 경찰에 신고하길 바란다"라고 당부했습니다.이를 본 누리꾼들은 "저런 사기꾼은 또 처음 본다", "힘들게 하루하루 살아가는 분들 의욕 떨어지게 한다", "얼른 잡혔으면 좋겠다", "마지막 웃음소리가 참 무섭다", "피해자분들 힘내십시오" 등의 반응을 보였습니다.