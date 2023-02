[65th 그래미] 방탄소년단, 베스트 뮤직비디오 부문 불발

그룹 방탄소년단의 제65회 그래미어워드 뮤직비디오 부문 수상이 불발됐다.



6일(한국시간) 오전 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열리는 '제65회 그래미 어워드 사전 시상식에서 '베스트 뮤직비디오' 부문 수상자는 테일러 스위프트 '올 투 웰: 더 쇼트 필름(ALL TOO WELL: THE SHORT FILM)'에게 돌아갔다.



올해 그래미 어워드의 베스트 뮤직비디오 부문에는 방탄소년단의 '옛 투 컴'(Yet To Come)을 비롯해 아델 '이지 온 미(EASY ON ME)', 도자 캣 '우먼(WOMAN)', 켄드릭 라마 '더 하트 파트5(THE HEART PART 5)', 해리 스타일스 '애스 잇 워스(AS IT WAS)' 등이 후보로 올라 경합을 벌였다.



방탄소년단은 올해 그래미 어워드 3년 연속 후보 지명과 K-팝 아티스트 최초 수상 여부로 관심을 받고 있다.



방탄소년단(BTS)은 수상이 불발된 베스트 뮤직비디오 부문과 함께 콜드플레이와 함께한 노래 '마이 유니버스'(My Universe)로 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문 후보에 올랐다. 또 '마이 유니버스'가 포함된 밴드 콜드플레이 9집 '뮤직 오브 더 스피어스(Music Of The Spheres)'로 4대 본상 중 하나인 '앨범 오브 더 이어(Album Of The Year)' 후보에 오른 상태다.



3년 연속 3개 부문 노미네이트라는 새 역사를 슨 방탄소년단이 그래미어워드에서 첫 수상이라는 위업을 이룰 수 있을지 귀추가 주목된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)