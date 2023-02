그래미 어워즈 세 번째 도전하는 BTS, 이번엔 수상할까

미국 최고 권위의 대중음악 시상식 65회 그래미 어워즈에 방탄소년단 BTS가 세 번째 수상에 도전합니다.



한국시각으로 내일(6일) 열리는 이번 시상식에 BTS는 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo Group Performance)와 '베스트 뮤직비디오'(Best Music Video) 부문 후보에 올랐습니다.



또 BTS가 협업한 곡 '마이 유니버스'(My Universe)가 수록된 콜드플레이 9집 '뮤직 오브 더 스피어스'(Music Of The Spheres)가 4대 본상 '제너럴 필즈'(General Fields) 중 하나인 '앨범 오브 더 이어'(Album Of The Year) 후보에 포함됐습니다.



만약 콜드플레이가 수상하면 BTS는 '앨범 오브 더 이어' 수상 기록도 갖게 됩니다.



BTS는 앞서 열린 63회와 64회 그래미 어워즈에서 글로벌 히트곡 '다이너마이트'(Dynamite)와 '버터'(Butter)로 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 올랐지만 수상하지는 못했습니다.



'베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스' 부문에는 BTS 외에 아바, 카밀라 카베요·에드 시런, 포스트 말론·도자 캣, 샘 스미스·킴 페트라스 등이 후보로 올랐습니다.



한국어 노래 '옛 투 컴'(Yet To Come)으로 최종 후보에 오른 '베스트 뮤직비디오' 부문에는 아델, 도자 캣, 켄드릭 라마, 해리 스타일스, 테일러 스위프트 등 경쟁 상대입니다.



BTS는 진이 지난달 입대해 완전체 팀 활동을 잠시 멈춘 만큼, 이번 시상식에는 참석하지 않는 것으로 알려졌습니다.



김영대 대중음악평론가는 연합뉴스에 "'베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스' 부문에서는 아바의 수상 확률이 높다고 본다"며 "그래미는 오랫동안 상을 못 받은 사람을 예우하는 측면이 있는데, 아바는 그간 단 한 번도 그래미를 타지 못했다"고 예상했습니다.



또 "'베스트 뮤직비디오' 부문에서는 테일러 스위프트가 거의 영화 한 편을 찍었기 때문에 유리한 면이 있다"고 내다봤습니다.



김 평론가는 그렇지만 "방탄소년단이 '현상급' 인기를 유지한 지 몇 년이나 됐는데도 그간 (그래미) 트로피를 하나도 가져가지 못한 데 대해 다시 평가해야 한다는 의견이 젊은 층이나 유색인종 심사위원단을 중심으로 있을 수 있다"며 "이런 측면에서 (수상을) 기대해 볼 수도 있겠다"고 조심스럽게 전망했습니다.



앞서 그래미 어워즈를 수상한 한국인은 1993년 소프라노 조수미, 2012년과 2016년 음반 엔지니어인 황병준 사운드미러코리아 대표가 있습니다.



(사진=방탄소년단 공식 트위터 캡처, 연합뉴스)