에픽하이, 신곡 'On My Way' 속 숨은 카메오는?

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)의 특별한 신보 홍보가 매일 전 세계를 놀라게 하고 있다.



지난 2일 오전 MBC FM4U '굿모닝FM 장성규입니다'를 통해 에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)의 신보 'Strawberry(스트로베리)' 수록곡 'On My Way(feat. 잭슨)'의 숨은 카메오 피처링 주인공이 공개됐다.



지난 1일 발매된 에픽하이의 첫 글로벌 앨범 수록곡 'On My Way'에는 그룹 갓세븐(GOT7) 잭슨은 물론 방송인 장성규의 목소리가 함께 담겨있다. 쉴 새 없는 카메라 셔터 사운드 뒤로 "기자회견이 곧 시작됩니다"란 짧은 멘트가 이어지며 진한 현장감을 선사했다. 장성규의 목소리로 디테일을 살린 점이 에픽하이만의 독보적 감성 연출에 힘을 보태며 또 한번 팬들의 뜨거운 호응을 불러일으키고 있다.



지금까지 에픽하이는 노땡큐 (Feat. MINO, 사이먼 도미닉, 더콰이엇), 'Don't Hate Me(돈 헤이트 미)', '스포일러' 등의 곡으로 각각 싸이∙방탄소년단 슈가, 강혜정, 공효진 등 숨은 카메오 피처링을 깜짝 공개하며 매 앨범 찾아 듣는 재미를 선사했다. 이날 장성규의 참여로 에픽하이만의 이색 카메오 계보를 새롭게 이은 'On My Way'에 많은 관심이 집중되고 있다.



지난 1일 오후에는 타블로가 공식 트위터를 통해 다채롭게 전한 신보 'Strawberry(스트로베리)' 소식으로 전 세계 트위터 실시간 트렌드 최상위권을 기록했다.



타블로는 발매 소식을 처음 알린 지난달부터 발매 당일까지 글로벌 팬들의 트윗을 본인의 타임라인에 공유하며 친밀하게 소통했다. 에픽하이의 앨범과 다채로운 밈(MEME), 패러디를 믹스한 콘텐츠는 큰 웃음과 함께 MZ세대의 취향을 제대로 저격하며 새로운 밈의 탄생을 예고했다.



이번 앨범은 전 세계를 상대로 행보를 넓혀가고 있는 에픽하이의 첫 글로벌 앨범인 만큼 다양한 국적을 지닌 팬들의 핫한 관심이 이어져오고 있다. 팬들은 "20주년을 함께해주어 감사하다" "언제나 제 취향인 음악으로 가득 찬 앨범" "듣고 있는 굿만으로도 위안이 되는 음악" 등 다양한 국적의 언어로 축하 인사와 함께 뜨거운 호응을 보내오고 있다.



팬들을 위해 제작부터 홍보까지 전반적인 작업에 온 힘을 쏟아 부은 이번 앨범에는 에픽하이만의 독보적 감성과 함께 데뷔 20주년을 앞둔 설렘과 변치 않는 초심이 담겨있다. 글로벌 활동의 포문을 여는 이번 앨범에 더 많은 국내외 음악 팬들의 이목이 더욱 집중될 전망이다.



이번에도 역시 에픽하이만의 개성으로 새로운 트렌드를 예고한 에픽하이는 오는 6일부터 오는 4월까지 영국, 벨기에, 덴마크, 독일, 프랑스, 미국, 캐나다 등 총 7개 국가 36개 도시로 이어지는 월드투어 'ALL TIME HIGH TOUR (올 타임 하이 투어)'에 나선다.



사진 = 에픽하이 타블로 트위터∙아워즈 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)