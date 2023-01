에픽하이, 2월 1일 돌아온다…또 하나의 명반 '기대감 UP'

이미지 확대하기

이미지 확대하기

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)가 1년 만에 돌아온다.에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 지난 18일 오후 공식 SNS를 통해 앨범 재킷 이미지를 게재하며 새 앨범 발매일을 공지했다. 이와 함께 유럽에서 북미로 이어지는 월드투어 포스터를 공개하며 화려한 컴백을 알렸다.게시물에 따르면 에픽하이는 오는 2월 1일 'Strawberry (스트로베리)'를 발매하며 지난해 2월 정규 10집 'EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)' 이후 약 1년 만에 컴백한다.앨범 재킷 속 부드러운 컬러감이 돋보이는 삽화가 앨범명에 걸맞은 달달한 매력을 전하고 있어 눈길을 끈다. 핑크빛 컬러의 차 위로 소복이 쌓인 눈과 각기 다른 색과 모양의 꽃이 몽글몽글한 감성을 선사하며 궁금증을 높인다.이와 함께 군데군데 활자가 없는 트랙리스트를 공개하며 팬들의 호기심을 유발했다. 심플한 배경 위로 강렬한 레드 색감의 영문 텍스트가 불규칙한 간격을 두고 적혀 있다. 다섯 개의 트랙이 담길 것으로 예상되는 이번 앨범에는 또 어떤 명품 음악이 담길지 기대가 모아진다.에픽하이는 2월 1일 앨범 발매 이후 6일 영국 맨체스터를 시작으로 월드투어 'ALL TIME HIGH TOUR (올 타임 하이 투어)'의 본격적인 시동을 건다. 4월까지 영국, 벨기에, 덴마크, 독일, 프랑스, 미국, 캐나다 등 총 7개 국가 36개 도시로 이어지는 월드투어를 통해 전 세계 팬들과 직접 만나 교감하는 시간을 갖는다.지난해 에픽하이는 미국과 캐나다의 주요 29개 도시를 잇는 '2022 에픽하이 북미투어'와 함께 미국 최대 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 2022' 무대에 오르며 쉴 틈 없는 글로벌 행보를 밟아왔다.공연 최강자다운 독보적인 무대 연출, 다양한 레퍼토리의 퍼포먼스, 폭발적인 에너지로 현지 관객들의 팬심을 장악하며 뜨거운 글로벌 인기를 견인했다. 지난해에 이어 이번 2023년에도 해외 팬들을 만나 굵직한 존재감을 선사할 에픽하이가 새롭게 들려줄 음악과 앞으로의 행보에 많은 관심이 집중되고 있다.또 하나의 명반으로 기록될 에픽하이의 새 앨범 'Strawberry'는 오는 2월 1일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.사진 = 아워즈 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)