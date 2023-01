'세계 3대 기타리스트' 제프 백, 78세로 별세

세계 3대 기타리스트로 불리는 제프 벡이 10일(현지시간) 78세를 일기로 별세했습니다.



벡의 공식 웹사이트는 11일 성명을 내고 "우리는 깊은 슬픔 속에 벡의 가족을 대신해 그가 사망했음을 알린다"면서 "벡은 갑작스러운 세균성 수막염으로 어제 평화롭게 세상을 떠났다"고 밝혔습니다.



에릭 클랩턴, 지미 페이지와 함께 3대 기타리스트로 일컬어지는 벡은 1944년 영국 웰링턴에서 태어났습니다.



1965년 밴드 '더 야드버즈'(The Yardbirds)에 합류해 '하트 풀 오브 소울'(Heart Full Of Soul), '아이 엠 어 맨'(I'm A Man) 등 다양한 곡을 발표했으나 1년 만인 1966년 탈퇴했습니다.



이후 벡은 하드 록, 재즈, 펑키 블루스, 오페라까지 다양한 곡을 선보이면서 호평을 받았습니다.



생전 그래미상을 8번 수상했으며 로큰롤 명예의 전당에도 2번 이름을 올렸습니다.



음악 잡지 롤링 스톤즈가 선정한 '세계에서 가장 위대한 기타리스트 100명'에서 5위에 오르기도 했습니다.



그의 대표적인 싱글 곡은 1967년 발표한 '벡스 볼레로'(Beck's Bolero)로, 지미 페이지와 존 폴 존스 등 기타 거장도 이 곡에 참여했습니다.



벡은 세계적 테너 가수 루치아노 파바로티와 팝스타 메이시 그레이, 크리시 하인드 등 수많은 보컬리스트와 협업한 것으로도 유명합니다.



특히 록 음악의 전설로 불리는 로드 스튜어트와는 1968년 발매한 음반 '트루스'(Truth)에 이어 그다음 해 공개된 음반 '벡-올라'(Beck-Ola) 작업도 함께 했습니다.



1973년에는 베이시스트 팀 보거트, 드러머 카민 어피스와 함께 그룹 '벡, 보거트 앤 어피스'(Beck, Bogert and Appice)를 결성, '스위트 스위트 서렌더'(Sweet Sweet Surrender)를 비롯한 명곡을 내놨습니다.



먼저 세상을 떠난 기타리스트 레스 폴을 위한 음반 '로큰롤 파티'(Rock 'n' Roll Party·Honoring Les Paul)도 인기를 끌었습니다.



영국의 전설적 밴드 '비틀스' 음반 대부분을 담당하며 '다섯 번째 비틀'이라고 불린 프로듀서 조지 마틴과 팀을 이뤄 1975년 '블로 바이 블로'(Blow by Blow), 1976년 '와이어드'(Wired) 등 곡을 탄생시켰습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)