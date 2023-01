검찰, 뇌물수수 · 정치자금법 위반혐의 송철호 전 울산시장 기소

울산지검 형사5부(노선균 부장검사)는 지역 중고차 사업가로부터 금품을 받은 혐의(뇌물수수 및 정치자금법 위반)로 송철호 전 울산시장을 불구속 기소했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.



송 전 시장 선거캠프 통합선대본부장 출신 B 씨, 전 울산시민신문고위원회 위원 C 씨, 청탁한 사업가 D 씨 등도 함께 불구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.



송 전 시장과 선대본부장 B 씨는 당선 직전인 2018년 6월 선거 관련 사무실에서 지역 사업가 D 씨로부터 총 2천만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.



B 씨는 이와 별도로 송 전 시장을 직접 만나게 해달라거나 민원 해결 부탁 등을 받고 D 씨부터 총 3천200만 원을 받은 혐의도 있습니다.



검찰은 D 씨가 뇌물을 제공하면서 자신이 소유 중인 토지 용도 변경과 건축물 층고 제한 해제를 청탁한 것으로 봅니다.



D 씨는 또 송 전 시장 재임 당시 출범했던 시민고충처리기구인 시민신문고위원회 위원 C 씨에게도 비슷한 청탁을 하며 2011년 1월 5천만 원을 건넨 것으로 파악했습니다.



당시 C 씨는 D 씨 편의에 부합하는 권고 결정을 내렸으나, 울산시 담당 부서가 이를 승인하지 않았습니다.



이 사건은 당초 서울중앙지검에서 '울산시장 선거 개입 의혹 사건'을 수사하던 중 송 전 시장 불법 선거자금 모금 기획 정황을 확인하면서 시작됐습니다.



검찰 관계자는 "관할 문제 등으로 울산에 이송됐으며, 계좌추적, 압수수색 등을 통해 확보한 증거를 바탕으로 송 전 시장 등을 기소했다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)