고아라, 유연석과 한솥밥…킹콩 by 스타쉽과 전속 계약

배우 고아라가 '응답하라 1994'에서 호흡을 맞췄던 유연석과 한솥밥을 먹는다.9일 연예기획사 스타쉽 엔터테인먼트의 연기자 레이블 킹콩 by 스타쉽은 고아라와 한 식구가 됐다고 전했다.고아라는 안정적인 연기력과 인형 같은 비주얼로 데뷔 때부터 대중들의 큰 사랑을 받아왔다. 신드롬급 인기를 누렸던 tvN '응답하라 1994'를 비롯해 KBS 2TV '화랑', OCN '블랙', JTBC '미스 함무라비' 등 출연하는 작품마다 대체 불가능한 존재감을 뽐냈다.고아라가 계약을 체결한 킹콩 by 스타쉽은 김범, 류혜영, 송승헌, 송하윤, 신승호, 유연석, 이광수, 이동욱, 이미연, 전소민, 조윤희, 채수빈 등이 소속되어 있는 배우 전문 매니지먼트 회사이다.이로써 고아라는 자신을 스타덤에 올려줬던 드라마 '응답하라 1994'에서 호흡을 맞췄던 유연석과 한솥밥을 먹게 됐다. 최근 드라마 10주년을 기념해 감독, 배우와 모인 자리에서도 두 사람은 함께 참석해 친분을 뽐냈다.소속사 킹콩 by 스타쉽 이진성 대표는 "고아라는 연기에 대한 뜨거운 열정뿐만 아니라 다재다능한 매력까지 갖춘 훌륭한 배우다. 앞으로 킹콩 by 스타쉽은 든든한 동반자이자 파트너로서 고아라와 함께하며 그가 가진 재능을 맘껏 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 전했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)