뉴진스 싱글 앨범 'OMG' 선주문량 80만 장…선주문량 자체 신기록

그룹 뉴진스(NewJeans)가 새 싱글 앨범 'OMG'로 선주문량 자체 기록을 경신했다.2일 앨범 유통사 YG PLUS에 따르면, 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 싱글 앨범 'OMG' 선주문량이 이날 기준 80만 장에 달했다. 이는 데뷔앨범 'New Jeans'의 선주문량(45만 장)을 넘어선 수치일 뿐 아니라 'New Jeans'의 총판매량마저 넘어선 것으로, 뉴진스의 엄청난 인기를 방증한다.지난달 발표된 써클차트 2022 누적 앨범 판매량 '톱 15'(집계기간 2022년 1월 1일~12월 10일)에 따르면, 뉴진스는 2022년에 69만 1,606장의 음반을 판매했다.뉴진스는 오늘 오후 6시에 싱글 앨범 'OMG'를 발매하며, 동명의 타이틀곡 'OMG'의 뮤직비디오를 공식 SNS를 통해 공개할 예정이다. 뉴진스의 싱글앨범 'OMG'는 메시지 카드 버전 앨범과 위버스 앨범(Weverse Albums) 등 두 가지 형태로 발매된다.한편, 지난해 8월 발매된 뉴진스의 데뷔앨범 'New Jeans'는 발매 1주일 동안 총 31만 장 팔려 역대 걸그룹 데뷔 앨범의 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 신기록을 세운 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)