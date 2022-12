동물권에 대한 인식도 높은 수준이고, 반려동물의 천국이라 불리는 미국에서 최근 반려동물 유기 사례가 급증하고 있다고 합니다.



아파트 안에 고양이들이 떼 지어 모여 있습니다.



미국의 한 동물보호단체가 찾아낸 건데요.



돌보는 사람은 보이지 않고 30마리나 되는 고양이들이 굶주림 속에 방치돼 있었습니다.



미국 서부 캘리포니아 롱비치 인근 고속도로에서는요, 갓길에서 힘없이 늘어져 있는 강아지가 목격돼 긴급 구조됐는데요.



불황으로 생활비 부담이 커지자 반려동물을 내다버리는 사례가 급증하고 있습니다.



미국 동물학대방지협회에 따르면 지난 팬데믹 기간동안 2천3백만 가구 정도가 새로 반려동물을 입양했다는데요.



이제는 보호자들의 양육 포기로 반려동물 740만 마리가 거리에 나앉을 위험에 처해 있다고 합니다.



(화면출처 : 페이스북 animal care centers of NYC·Hope For Paws - Official Rescue Channel·KING 5)