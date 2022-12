[Pick] 매년 햅쌀 나눔했는데…"올해는 중국산 같다" 착불로 돌려보낸 이웃

이미지 확대하기

올해 수확한 햅쌀을 어려운 이웃에게 나누었다가 "중국산 같다"는 이유로 되돌려 받고 착불 택배비까지 물게 된 사연이 전해졌습니다.어제(27일) 한 온라인 커뮤니티에는 '나눔 했더니, 기운 빠지는 문자입니다'라는 제목의 게시글이 올라왔습니다.작성자 A 씨는 "시골에서 농사를 짓는 친구 B 씨가 몇 년 전부터 형편이 어려운 이웃들에게 조금씩 나눔을 했다"라고 운을 뗐습니다.이어 "(친구 B 씨가) 이번에도 쌀과 김치 각각 20킬로그램(kg)씩 차에 실어서 갖다 드렸는데, 나눔 받은 이웃 C 씨가 (받은 쌀이) 중국산 같다며 반품요청을 했다"라고 사연을 전했습니다.A 씨는 "받은 사람이 너무한 것 아니냐"라고 심정을 드러내며 친구 B 씨와 C 씨가 주고받은 문자 내용이 담긴 캡처 화면을 공유했습니다.공유된 화면을 살펴보면, 지난 27일 C 씨는 B 씨에게 "매년 쌀, 김치 나눔 감사드린다"라고 인사를 전하면서 "나눔 해주신 음식을 먹어보니 쌀이 중국산 같다"며 "남편이 쌀만 다시 보내드리라고 한다"라는 내용이 담긴 문자를 보냈습니다.또한 C 씨는 나눔 받은 쌀을 돌려주기 위해 주소를 물으며 "착불로 보내드리면 되냐"라고 묻기도 했습니다.해당 문자를 받은 B 씨는 "올해 도정한 햅쌀"이라면서 "입맛에 맞지 않으셨던 것 같다. 착불로 보내달라"며 쌀을 돌려받을 주소를 전달했습니다.이를 본 누리꾼들은 "집에서 먹어본 뒤 돌려보내다니 황당하다", "문자 내용 보니 무엇이 잘못된 건지 모르는 것 같다", "받기 싫었다면 더 정중히 거절할 방법이 있었다", "호의가 계속되면 권리인 줄 안다"는 등의 반응을 보였습니다.(사진=네이트판)