[비머pick] '아이·서울·유' 8년 만에 바뀐다…새 슬로건 당신의 선택은?

서울시의 슬로건이 8년 만에 바뀝니다.



'아이서울유' 사실 선정 당시부터 의미가 모호하고 전달력도 떨어진다는 지적이 있었죠?



그래서 추려진 최종 후보는 다음 네 가지입니다.



먼저 'Seoul for you'(서울 포 유) '당신을 위해 모든 것이 준비된 서울'이라는 뜻이라고 하고요.



두번째는 'Amazing Seoul'(어메이징 서울) 전통·문화·예술의 중심지이며 놀이공간으로 가득한 서울의 모습을 상징한다고 합니다.



세 번째 후보는 'Seoul, my soul'(서울, 마이 소울) 소울과 서울이 발음이 비슷하죠? '영혼을 채울 수 있는 도시'라는 뜻을 담았다고 합니다.



마지막으로, 'Make it happen, Seoul'(메이크 잇 해픈, 서울) 모든 것을 가능하게 하는 역동적인 도시 서울의 가능성을 담은 뜻이라고 하네요.



투표는 오늘(28일)부터 시작됐다고 하니, 온라인이든 오프라인이든 직접 투표해보시는 것도 좋을 것 같습니다.



