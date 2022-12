"하루 발걸음 수 많을수록 당뇨병 위험↓"

일상생활에서 걷는 하루 발걸음 수가 많을수록 당뇨병 예방에 큰 도움이 된다는 연구 결과가 나왔습니다.



미국 밴더빌트 중개·임상 심혈관 연구센터의 앤드루 페리 박사 연구팀이 2010~2021년 국립 보건원이 진행한 건강·의료 혁신 프로그램(All of Us) 참가자 중 일부인 5천677명의 3.8년 간 추적 연구 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 헬스데이 뉴스가 보도했습니다.



이들은 평균연령 51세, 여성 74%, 백인 89%였습니다.



이들에게는 가속도계를 착용하게 하고 매일 걷는 발걸음의 합계를 측정했습니다.



이 중 97명(2%)이 관찰 기간에 2형 당뇨병 진단을 받았습니다.



연구팀은 일상생활 속에서 매일 걷는 발걸음 수가 당뇨병 발병률과 연관이 있는지를 분석했습니다.



그 결과 매일 걷는 발걸음 수가 1만 700 보인 사람은 6천 보인 사람보다 당뇨병 발병률이 44% 낮은 것으로 나타났다고 연구팀은 밝혔습니다.



이 결과는 연령, 성별, 인종 등 다른 변수를 고려한 것이라고 연구팀은 밝혔습니다.



그러나 연령, 성별, 체질량 지수(BMI), 하루에 몸을 움직이지 않는 시간은 이러한 효과에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다.



이 결과는 당뇨병 예방을 위해서는 일상생활 속에서 매일 몸을 자주 움직이는 것이 중요함을 보여주는 것이라고 연구팀은 설명했습니다.



이 연구 결과는 미국 내분비학회 학술지 '임상 내분비학·대사 저널'(Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism) 최신호에 발표됐습니다.