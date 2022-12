[Pick] 호날두 열등감 폭발?…"메시 축하" 한마디에 축구 전설도 끊었다

이미지 확대하기

월드컵 우승컵을 들어 올린 메시에게 호날두는 열등감을 느꼈던 걸까요.브라질의 축구황제 호나우두(46)가 공개적으로 리오넬 메시(35 · 파리 생제르맹)에게 월드컵 우승 축하 인사를 남기자 크리스티아누 호날두(37)가 호나우두를 일방적으로 언팔로우(SNS상에서 친구 관계를 끊는 것) 했습니다.지난 19일 호나우두는 자신의 인스타그램에 2022 카타르 월드컵 우승컵을 번쩍 들어 올린 메시의 사진을 게재하면서 "이 사나이는 어떤 라이벌을 만나도 최고의 활약을 펼친다. 내 친구 디에고 마라도나가 천국에서 파티를 벌이고 있을 것이다. 축하해 메시!"라는 축하 글을 공개적으로 남겼습니다.이에 호날두가 빈정이 상한 것일까. 이후 호날두 인스타그램의 팔로우 숫자에 변화가 생겼습니다.친구 521명에서 520명으로 1명이 줄어든 건데, 호나우두와 친구 맺기를 끊었기 때문입니다.그뿐만 아니라 호날두는 맨유에서 지난 1시즌 동안 팀메이트로 함께 뛰었던 동료 제시 린가드(30, 노팅엄)와도 일방적으로 인스타그램 친구를 끊었습니다.최근 린가드가 자신의 인스타그램에 메시의 월드컵 우승 사진을 올리면서 "역사상 최고의 선수 메시, the GOAT"라는 글을 적었던 일 때문인 것으로 추정됩니다.GOAT는 'Greatest Of All Time'의 약자로 '당대 최고'를 뜻합니다.호날두의 이 같은 행동에 호나우두와 린가드는 딱히 신경을 쓰지 않는 모습입니다.또 이들은 여전히 호날두의 계정을 팔로우하고 있습니다.