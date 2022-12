[스프] 55년 경력 마무리하고 퇴임하는 '미국의 의사' 파우치

뉴스페퍼민트 NewsPeppermint

'미국의 의사'는 인터뷰 중

뉴욕타임스의 파우치 소장을 떠나보내는 방법

에이즈에 이름도 붙지 않았을 때부터 저는 이 병에 대해 관심을 갖고 찾아봤어요. 자라면서 저의 성적 정체성을 깨닫고 게이로 커밍아웃하고 나서는 제게 에이즈는 큰 공포의 대상이었죠. 1997년에 제 연인이 에이즈로 숨졌어요. 그리고 저도 양성 판정을 받았죠. 그래도 저는 마침 박사님과 동료들이 개발한 치료제를 처방받아 곧바로 치료를 시작할 수 있었어요. 오늘 박사님을 만나 뵙게 된 건 뭐랄까 죽기 전에 꼭 뵈어야 할 분을 뵌 느낌이에요. - 울프강 틸만스