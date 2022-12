5억 상당 가짜 5만 원권 찍어낸 위폐 사범, 금 매입 시도 정황

5억 원이 넘는 위조지폐를 제조한 혐의로 검거된 20대들이 위폐로 금을 사들여 현금화하려고 한 정황이 경찰 수사 결과 드러났습니다.



경기 평택경찰서는 통화위조 및 특수절도 혐의로 20대 A 씨와 B 씨를 구속해 오늘(16일) 검찰에 송치했습니다.



또 이들의 지시를 받고 위폐로 금을 매입하려 한 혐의(위조통화 취득)로 20대 여성 C 씨를 불구속 송치했습니다.



A 씨와 B 씨는 지난달 초부터 최근까지 자신들이 운영하는 수원시의 옷가게에서 복합기와 노트북, A4용지 크기의 한지 등을 이용해 5만 원권 위조지폐

5억 5천800만 원어치를 찍어낸 혐의를 받고 있습니다.



이들은 또 지난 5일 SNS를 통해 접촉한 C 씨에게 "인터넷에서 금을 파는 사람들로부터 금을 매입해달라. 일정액의 수수료를 지급하겠다"고 말한 뒤 5만 원권 위폐 1천만 원 상당을 전달한 혐의를 받습니다.



C 씨는 이날 부산시 내 한 상가 뒤편의 쓰레기 더미에 일명 '던지기'(특정 장소에 물건을 놓으면 찾아가는 방식) 수법으로 놓여있던 위폐를 취득한 혐의입니다.



그러나 C 씨는 실제 금을 매입하지 못한 채 당일 다시 위폐를 제자리에 갖다 놓은 것으로 파악됐습니다.



C 씨가 쓰레기 더미에 되돌려 놓은 위폐는 길을 지나던 노인이 주워간 것으로 조사됐는데, 이 노인은 자신이 주운 돈이 위폐인 사실을 알아차리고는 이를 모두 불태웠다고 주장했습니다.



경찰은 문제의 위폐 1천만 원 상당이 불탄 정황을 확인한 뒤 그에 대해서는 불입건 처리했습니다.



평택 경찰은 관내에서 발생한 금은방 절도사건을 추적하는 과정에서 위폐 제조사건의 전말을 밝혀냈습니다.



앞서 A 씨와 B 씨는 지난 5일 오전 4시 30분쯤 평택시의 한 금은방에서 5천만 원 상당의 귀금속류를 훔쳐 달아났습니다.



수사에 나선 경찰은 사건 당일 오후 8시 20분쯤 부산에서 이들 두 사람을 검거했습니다.



경찰은 검거 당시 이들이 타고 있던 차량 내에서 1억 6천800만 원 상당의 5만 원권 위폐를 발견했습니다.



경찰은 이들이 소지하고 있던 돈이 현금인 줄 알고 세어보는 과정에서 위조방지 장치 중 하나인 띠형 홀로그램이 없는 점을 수상히 여겨 추궁한 끝에 위폐 제조 사실을 밝혀냈습니다.



이어 A 씨와 B 씨가 운영하는 옷가게에서 위폐 제조에 사용한 범행 도구 및 5만 원권 위폐 3억 8천만 원 상당을 추가로 찾아냈습니다.



경찰은 이들이 위폐 제조에 사용한 한지가 실제 지폐와 유사한 두께와 질감을 갖고 있었으며, 현장에서 띠형 홀로그램 제작에 필요한 재로 등이 나온 점에 미뤄볼 때 더욱 정교한 위폐를 제작하려 한 것으로 판단했습니다.



경찰 관계자는 "구속 송치한 피의자들은 제삼자를 통해 위폐로 금을 산 뒤 이를 되팔아 현금화할 계획을 갖고 있었으나, 범행 시도 첫날 검거됨에 따라 뜻을 이루지 못했다"며 "이들이 제조한 위폐가 시중에 유통된 것은 없는 것으로 확인됐다"고 말했습니다.



