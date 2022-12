지구촌을 들썩이게 만드는 '크리스마스'가 이제 몇 주 안 남았는데요.



유럽에서 벌써 다양한 행사들이 펼쳐지고 있습니다.



참 성미 급한 산타들이죠? 물살을 가르며 일찌감치 등장했습니다.



요즘 산타는 이런 게 대세인지 루돌프가 끄는 썰매 대신 패들보드에 몸을 싣고 짜잔 무리 지어 나타난 모습이 나름 장관인데요.



프랑스와 영국 등지에서 산타 패들 대회가 이른 크리스마스 분위기를 전파하고 있습니다.



힘차게 노를 저어 즐거움을 나르는 산타들!



코로나 여파에 경제 상황까지 좋지 않지만 크리스마스만은 신나게 즐기고 싶은 마음, 모두 똑같지 않을까 싶네요.



