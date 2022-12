"한국 코너킥 전 경기 종료, 추악한 장면"…선배 심판도 작심 비판 [월드컵Pick]

이미지 확대하기

이미지 확대하기

2022 카타르월드컵 조별리그 H조 2차전 한국 vs 가나전에서 한국이 경기 종료 직전 코너킥 기회를 얻었음에도 경기 종료 휘슬을 분 잉글랜드 출신 앤서니 테일러 심판에게 선배 심판이 직격탄을 날렸습니다.한국 시간 4일 영국 매체 익스프레스는 "마크 클라텐버그(47) 전 프리미어리그 주심이 앤서니 테일러(44) 주심의 한국 경기 판정에 대해 지적을 했다"고 전했습니다.마크 클라텐버그는 과거 프리미어리그를 대표하는 주심 중 하나로, 은퇴하기 전에는 FIFA 월드컵 등 여러 메이저 대회에서 심판을 본 인물입니다.보도에 따르면 클라텐버그는 테일러 주심이 한국의 코너킥을 진행하지 않은 것에 대해 이해할 수 없는 결정이라며, 테일러 주심이 불문율을 지키지 않았다고 지적했습니다.그는 "나도 유로 2016 때 크로아티아 vs 체코 경기 도중 크로아티아에 코너킥이 주어졌음에도 불구하고 종료 휘슬을 분 적이 있다. 당시 루카 모드리치 선수가 항의했던 걸로 기억한다"며 "그러나 이번 사안과는 다르다. 당시 나는 전반전을 종료시켰다"고 말했습니다.이어 "한국이 가나를 상대로 코너킥을 하기 전에 테일러 주심이 경기를 종료했고 '추악한 장면'을 만들어냈다. 심판들은 공격 상황에서는 경기를 끝내지 말 것을 교육받는다. 한국이 얻어낸 코너킥은 그 연장선상에 있으며 코너킥을 처리할 충분한 시간을 줬어야 한다"라며 테일러의 판단이 잘못됐음을 직접적으로 꼬집었습니다.한편 이번 카타르월드컵에서 연이어 판정 시비를 일으키며 잡음을 만들고 있는 테일러 주심은 한국 vs 가나전에서 한국의 코너킥 기회를 날리고 벤투 감독에게 레드카드를 주는 등 이해할 수 없는 판정으로 많은 비판을 받았습니다.뿐만 아니라 크로아티아 vs 벨기에전에서도 추가시간이 약 10초가 남은 상황에서 경기 조기 종료를 선언해 많은 원성을 사기도 했습니다.한편 테일러 심판이 16강 이후에도 계속해서 경기를 맡을지 주목됩니다.앞으로 진행되는 경기에서는 지는 팀은 바로 탈락이기 때문에 조기 종료 같은 판정 시비가 또다시 불거질 경우 그 여파는 상당히 클 것으로 예측됩니다.