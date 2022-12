[취재파일] 35년차 화물차 기사는 왜 파업을 할까

상반기 교통사망사고의 65%가 화물차 사고…'도로 위 흉기' 화물차

안전운임제, 화물차 기사 근로 개선에 도움…불필요 '다단계 구조' 해소

"도로 운송 공급사슬에 참여하는 이해당사자 모두의 책임"

화물차 기사 이해종 씨는 35년째 25톤 카고 트럭을 몰고 있습니다. 이 씨의 한 달 수입은 1천만 원 정도. 여기에서 기름값과 차량 구입 할부금을 빼면 한 달 250만 원에서 많게는 300만 원 정도를 손에 쥡니다. 하루 12시간 넘는 장거리 운행과 야간 운행을 견딘 결과입니다. 35년 동안 차는 여섯 번 바꿨습니다. 잦은 고장과 장비 경쟁 때문에 차를 업그레이드 하지 않으면 일감 못 받기 때문입니다. 그래서 한 달 차 값 할부로만 300만 원 정도가 나갑니다. 넉넉하지는 않은 형편이었지만 이 씨는 화물 운송으로 세 자녀를 길러낼 수 있었습니다.운전을 하다 보면, 특히 고속도로에서 화물차를 만나면 일단 피해야겠다고 느낀 사람은 저뿐만은 아닐 겁니다'도로 위의 흉기'가 괜히 나온 말이 아닙니다. 화물차를 직접 운전하는 당사자들이 체감하는 위험은 훨씬 큽니다.고령의 경우 고강도 장시간 노동에 더 취약할 수밖에 없습니다. 이들의 과로는 졸음운전으로 이어집니다. 도로의 위험은 이런 상황이 차곡차곡 쌓여 만들어진 결과입니다.단순히 소득을 높여 달라는 주장이 아닙니다.. 이들의 '이기적'인 요구는 일반 국민 입장에선 '이타적'인 요구일 수도 있습니다. 도로에서 위험하게 달리는 화물차가 줄어들면 그 혜택은 일반 시민, 바로 우리에게 돌아옵니다. 그렇다면, 안전운임제가 실제 도로 안전에 도움이 되는 건지 따져봐야 합니다.안전운임제가 화물차 기사들의 노동 환경 개선에 도움이 된다는 건 통계로 증명됩니다. 일단화물 기사들은 화주로부터 바로 일감을 받는 것이 아니라 대개 운송사로부터 일을 받습니다. 화주가 운송사와 계약을 하고, 운송사가 다시 화물 기사와 계약을 맺는 식입니다. 불필요한 지입제 등 다단계 구조는 실제 화물 기사의 운임을 낮추는 주요 원인이기도 했습니다"화물운송시장의 무리한 저가 입찰 경쟁이 해소되면서 화물 기사의 순수입이 증가하고 월 근무시간이 줄어드는 등 근로 여건 개선에 효과가 나타났다"는 건 국토교통부가 의뢰한 교통연구원 보고서에도 나오는 얘깁니다. 안전운임제 도입으로 화물운송시장의 투명성 36.2% 높아진 걸로 연구됐습니다앞서 지적된 졸음 운전 부분도 살펴볼까요? 안전운임제 시행 이후 설문에 참가한 화물 기사들은 졸음 운전 경험 비율이 25.8% 줄었다고 말했습니다. 안전운임제 시행 이후 "12시간 이상 운행 비율" 컨테이너 (29.1%->1.4%), 시멘트 (50%->14.7%) 로 확 줄었습니다. 어찌 보면 당연한 결과입니다. 시간당 운임이 높아졌으니 무리한 운행이 줄어드는 결과로 이어지는 셈이지요.미국 경제학자 마이클 벨저 등이 미국 2대 화물 운송 업체 데이터 분석을 통해 얻은 결과는 이렇습니다. "국내 연구도 있습니다.높은 운임을 지급할수록 사고 위험이 줄어든다는 기존 연구와 상통하는 결과이다. 운임 수준이 높을수록 과도한 노동, 상대적으로 노동 조건이 불량한 운송을 떠맡는 행위가 줄어들어 사 고 위험을 감소 시키는 것으로 보인다."화물 운송의 특징은 그들의 사업장이 도로라는 공공성을 띤다는 데 있습니다그래서 국제노동기구는 이렇게 명시합니다.'도로의 안전'은 비단 일부 파업 참가자에 국한된 문제가 아니라 온 국민의 안전과 직결되는 문제라는 걸 다시 상기할 필요가 있습니다. 안전운임제 품목 확대와 지속 시행에 정부가 반대한다면 그 대안을 제시해야 할 책임도 정부에 있습니다.[참고자료]한국교통안전연구원 , '화물차 안전운임제 성과분석 및 활성화 방안 연구'백두주 한국안전운임연구단장, 한국 안전운임제 시행효과 분석 및 지속가능한 제도시행을 위한 정책과제이광훈·김태승, '한국 화물운송 노동자의 노동환경이 교통사고에 미치는 영향분석'Michael H. Belzer, Pay Incentives, Working Time, and Safety:Evidence from U.S. Intrastate Trucking Companies스크립터 장진우