머라이어 캐리 "크리스마스 사랑하는 이유?…힘들었던 어린 시절 때문"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

'12월의 여왕'이라 불리는 팝스타 머라이어 캐리(Mariah Carey)가 크리스마스를 좋아하는 이유는 힘들었던 어린 시절 때문이라고 밝혔습니다.현지 시간으로 지난 25일 패션 잡지 'W(더블유)'는 머라이어 캐리와 함께한 화보와 인터뷰를 공개했습니다.잡지 측은 이날 머라이어 캐리에게 "쌍둥이 남매는 엄마가 산타클로스보다 더 상징적인 인물인 걸 알고 있냐"고 물었습니다.머라이어 캐리는 "많은 사람이 나를 항상 '축제 분위기' 또는 '공주 같이 동화 속에서 막 튀어나온 존재'라고 생각한다는 걸 안다. 하지만 그건 사실이 아니다"라고 답했습니다.머라이어 캐리는 "당신이 엉망인 환경에서 살아가는 가운데 자기 삶을 만들어 나갈 수 있다면, 어떤 삶을 살고 싶은가?"라면서 "그 순간이 나에게는 기쁨이었다"라고 힘들었던 어린 시절을 간접적으로 언급했습니다.그는 이어 "그게 바로 내 아이들이 원하는 모든 걸 갖길 바라고, 원하는 무엇이든 될 수 있다는 걸 이해할 수 있길 바라는 이유"라며 크리스마스 덕분에 행복하다고 전했습니다.앞서 머라이어 캐리는 2020년에 출판한 자서전을 통해 어린 시절 자신의 피부색이 형제들보다 상대적으로 밝다는 이유로 폭력과 약물 남용 등 괴롭힘을 당했다고 고백해 충격을 안기기도 했습니다.한편 빌보드 측은 지난 28일 공식 SNS를 통해 12월 첫째 주 '빌보드 핫100' 음원 차트 5위에 머라이어 캐리의 'All I Want For Christmas Is You'(올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유)가 올랐다고 예고했습니다. 해당 곡은 1994년 발매된 이후 28년이 지난 지금까지 크리스마스가 다가오면 음원차트 상위권에 이름을 올려 크리스마스 캐럴의 상징이 됐습니다.(사진= W 매거진, 머라이어 캐리 인스타그램)(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)