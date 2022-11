영화 록키에서 주인공 실베스터 스탤론이 새벽마다 회색 체육복을 입고 열정적으로 뛰던 모습, 기억하시나요?



이 장면이 현실에 재연됐습니다.



명장면이죠. 전설적 복서 록키가 체력 단련과 정신 수양을 하며 곳곳을 뛰는 이 광경!



스크린을 찢고 수천 명의 록키들이 나타났습니다.



미국 펜실베이니아주에서 해마다 열리는 '록키 마라톤'인데요.



록키 의상을 그대로 따라 입는가하면 도심과 영화 속에 나온 미술관 계단까지 누비며 활력을 충전했습니다.



요즘 마라톤이 인기를 끈다는데 이런 이색 마라톤, 저도 한 번 뛰어보고 싶은데요.



