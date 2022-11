육성재 "군대, 정말 필요했던 시간…인간으로서 발전"

이미지 확대하기

그룹 비투비(BTOB) 멤버 육성재가 군대는 자신에게 꼭 필요했던 시간이었다고 밝혔습니다.오늘(10일) 유튜브 '아레나옴므플러스' 채널에는 육성재가 팬들에게 받은 다양한 메시지에 답변하는 영상이 올라왔습니다.이날 육성재는 드라마 제작발표회 당시 '작품 재촬영'과 '재입대' 중 하나를 고르라는 질문에 고민한 이유를 해명했습니다. 앞서 육성재는 주인공으로 출연하는 드라마 제작발표회에서 '작품 재촬영 vs 재입대'에 대한 질문에 당황한 듯 망설이는 모습을 보여 의문을 남겼습니다.이에 육성재는 "이 질문에 답은 당연히 '작품 재촬영'이다. 근데 군대 생활을 하면서 제가 마음의 여유를 엄청나게 되찾았다"고 답했습니다.육성재는 "(군대에서) 인간 육성재라는 사람에 대해서 발전을 할 수 있는 그런 시간을 가졌다. (이 시간이) '나한테 지금까지 필요했었구나'라는 걸 많이 느꼈다"라며 군대에서의 시간이 소중했음을 밝혔습니다.그러면서 그는 "오해하지 마세요. 이번 드라마 촬영이 그렇게까지 힘들고 그래서 (질문받았을 당시 대답을) 뜸 들인 건 아닙니다"라고 덧붙였습니다.또 비투비 멤버 중 본인을 제일 괴롭히는 멤버가 누구냐는 질문에 육성재는 "없다"고 답하면서 "드라마 촬영 때문에 멤버들을 오랫동안 못 보다가 오랜만에 행사 연습차 멤버들을 만났다"며 최근 일화를 전했습니다.그는 "서로 다 오랜만에 봐서 그런지 저도 그렇고, 다들 약간 낯을 가리더라. 사촌이나 친척들끼리도 오랜만에 보면 살짝 부끄럽듯이 약간 그런 느낌이었다"면서 "가족 같으니까 늘 같이 있으면 그렇게 대화가 많이 오가지는 않는 그런 느낌"이라고 말했습니다.육성재는 이어 개인 SNS 아이디의 뜻을 묻는 말에 "you can do it(너도 할 수 있다)에서 you를 yook으로 바꾼 거다. 내 이름의 성이 육 씨기 때문에. '육성재는 뭐든지 다 할 수 있다'는 뜻"이라고 설명했습니다.끝으로 육성재는 팬들에게 "오래오래 멜로디(팬덤명)와 함께하고 싶고, 멜로디가 없으면 제 자신감도 많이 줄어들 것 같다. 평생 저의 동반자 겸 저의 자신감이 되어 주시길 기도하겠다"라고 마음을 표현했습니다.(사진= 유튜브 '아레나옴므플러스')(SBS 스브스타)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)