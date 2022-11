세븐틴, 日 'DREAM' 발매 기념 기자회견…"캐럿과 함께 꿈 이룰 수 있어 기뻐"

이미지 확대하기

세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 일본 현지 언론의 뜨거운 관심 속에 일본 신보 발매 기념 기자회견을 가졌다.세븐틴은 지난 9일 일본 도쿄 베르사르 시부야 퍼스트에서 일본 첫 번째 EP 'DREAM' 발매 기념 기자회견을 열었다.이날 기자회견에서 세븐틴은 'DREAM' 발매 소감과 함께 앨범 소개, 포인트 안무 소개, 뮤직비디오 촬영 에피소드 등 다양한 이야기를 전했다. 세븐틴은 포인트 안무를 선보이며 "후렴구의 '夢で 夢で 夢で(유메데 유메데 유메데)'라는 가사에 맞춰 춤을 추는 것이 포인트로, 꿈과 현실의 의미를 담아 세븐틴답게 표현했으니 주목해 주시면 좋겠다"라고 당부했다.세븐틴은 이에 덧붙여 "지금까지 기다려 주신 캐럿분들께 감사하다는 말씀드리고 싶고, 캐럿들과 함께 저희의 꿈을 이룰 수 있어 너무 기쁘다. 캐럿분들께 좋은 추억과 기억을 만들어 드리고 싶다"라고 소감을 밝히며 첫 돔 투어에 대한 기대감을 내비쳤다.타이틀곡 'DREAM'은 세븐틴이 작년 12월에 발매한 일본 스페셜 싱글 '아이노치카라' 이후 약 11개월 만에 발매하는 일본 오리지널 곡으로, 세븐틴의 역사적인 돔 투어의 순간을 장식하기에 어울리는 노래다.한편, 세븐틴은 오는 19~20일 오사카 교세라 돔을 시작으로 26~27일 도쿄 돔, 12월 3~4일 반테린 돔 나고야에서 'SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN'을 펼친다. 공연 전후로 해당 도시 곳곳에서 다양한 이벤트가 진행되는 도시형 콘서트 플레이 파크 'SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY'가 개최된다.사진=플레디스 엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)