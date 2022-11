[Pick] 렘브란트 작품, 101년 만에 위작 오명 벗었다

이미지 확대하기

또다른 작품 '수염을 한 남자의 머리'도 진품 가능성

이미지 확대하기

렘브란트의 위작으로 여겨졌던 작품이 101년 만에 진품으로 인정받았습니다.현지시간 3일 영국 일간 더타임스 등 외신은 네덜란드 헤이그의 브레디우스 미술관 창고에 보관돼 있던 유화 '십자가에 달리는 예수(Raising Jesus on the Cross)'가 101년 만에 위작 오명을 벗게 됐다고 보도했습니다.이 그림은 브레디우스 미술관 창시자인 미술사학자 아브라함 브레디우스가 1921년 사들인 것으로, 당시 브레디우스는 해당 그림이 1633년 렘브란트 작품의 초기작이라 주장했지만 끝내 위작으로 분류됐습니다.그러나 렘브란트 작품에 대해 연구하던 한 큐레이터가 최근 미술관 창고에서 우연히 이 그림을 발견했고, 2년에 걸쳐 나이테연대측정법 등으로 재분석한 결과 렘브란트의 1642~1645년 작품으로 추정된다는 평가가 나왔습니다.해당 큐레이터는 "작품을 보는 순간 의심의 여지가 없었다"고 전했습니다.과거 위작으로 분류됐던 이유 중 하나인 "렘브란트의 세밀한 붓놀림이 그림에 나타나지 않는다"는 것에 대해선 "이 그림은 다른 작품을 위한 준비 단계에서 그려진 유화 스케치"라며 "대략적인 구상을 보여주기 위한 것으로 다소 거칠게 보일 수 있다"고 설명했습니다.앞서 지난 2015년에는 40년 가까이 렘브란트의 위작인 줄 알았던 '수염을 한 남자의 머리(Head of a Bearded Man)'에 대해 진품일 가능성이 제기됐습니다.영국 옥스퍼드대 애슈몰린 박물관의 한 큐레이터가 엽서 크기의 '수염을 한 남자의 머리'가 전형적인 렘브란트 그림의 특징을 갖고 있다고 판단했고, 관련 학자에게 분석을 의뢰한 결과 해당 작품의 나무틀이 실제 렘브란트 작품과 같은 나무에서 유래했다는 사실이 밝혀졌습니다.(사진=더타임스 캡처, 아트 UK 홈페이지 캡처, 연합뉴스)