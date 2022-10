I'm Not The Only One이란 노래로 국내에서도 많은 사랑을 받은 팝스타 샘 스미스가 빌보드 핫100 1위에 올랐습니다.



그래미 수상과 브릿 어워즈, 그리고 골든 글로브까지 받은 적 있지만, 핫100 정상은 이번이 처음이라고 합니다.



샘 스미스의 신곡 '언홀리'는 샘 스미스가 이전에 발표했던 곡들과는 전혀 다른 매력을 선사하는 곡입니다.



아티스트로서 가장 창의적인 시도를 한 곡이라는데요, 가사가 다른 사람의 비밀을 폭로하는 내용입니다.



영국 싱글 차트와 스포티파이, 애플 뮤직 등에서 정상을 차지한데 이어, 발매 4주 만에 빌보드 핫100 정상에 올랐습니다.



뮤직비디오 역시 뮤지컬 같은 화려한 연출로 MZ세대를 사로잡으며 인기몰이 중입니다.