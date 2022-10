방탄소년단 진, 솔로 싱글 'The Astronaut' 발매…콜드플레이 지원사격

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단 진과 콜드플레이(Coldplay)가 'The Astronaut'으로 뭉쳤다.진은 20일 방탄소년단 공식 SNS에 콜드플레이의 참여를 알리는 'The Astronaut'의 포스터를 올렸다. 진은 앞서 지난 15일 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS in BUSAN'에서 "굉장히 좋아하던 분과 인연이 맞닿게 돼 노래를 내게 됐다"라며 깜짝 스포일러한 바 있다. 포스터를 통해 콜드플레이가 진의 이번 싱글에 참여했다는 소식이 전해지자 전 세계 음악 팬들의 관심이 고조되고 있다.진과 콜드플레이는 지난해 9월 발표된 'My Universe'에 이어 다시 호흡을 맞추게 됐다. 콜드플레이는 진의 이번 솔로 싱글에 공동 작곡, 작사 및 연주로 이름을 올렸다. 이들은 'The Astronaut'을 통해 색다른 매력과 환상적 시너지를 보여 줄 것으로 기대를 모은다.한편, 진은 솔로 싱글 'The Astronaut' 발매에 앞서 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠를 공개할 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)