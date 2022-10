[취재파일] 기후 위기로 커지는 산불 위험…일주일 전부터 예방

산불 예측 불가능할까?

최대 일주일 전부터 예상 가능

*실효습도 : 화재 예방의 목적으로 수일 전부터의 상대습도에 경과 시간에 따른 가중치를 주어서 산출한 목재 등의 건조도를 나타내는 지수.

참고문헌>Rackhun Son, Po-Lun Ma, Hailong Wang, Philp J. Rasch, Shih-Yu (Simon) Wang, Hyungjun Kim, Jee-Hoon Jeong, Kyo-Sun Sunny Lim & Jin-Ho Yoon, “Deep Learning Provides Substantial Improvements to County-Level Fire Weather Forecasting Over the Western United States”, Journal of Advances in Modeling Earth Systems(2022), doi.org/10.1029/2022MS002995