지연 · 혈연 얽힌 '갑질 사각지대' 된 지역농협, 왜?

앵커>전해드린 부당한 인사발령 같은 사례는 이 곳만의 문제가 아닙니다.지역 농협의 특성상 비슷한 일이 일어나기 쉽고, 신고는 어렵다는데, 김보미 기자가 자세한 내용 취재했습니다.<기자>2년 전 30년간 근무했던 경남의 한 지역 농협에서 해고를 당한 C 씨.당시 조합장을 비롯한 간부들이 체불임금 문제와 관련해 직원들에게 밀린 시간외수당을 받지 않겠다는 각서를 강요했는데, 이를 거부하면서 괴롭힘이 시작됐다는 게 C 씨의 주장입니다.[C 씨 : 제가 건의를 했더니 책임자의 자질이 없다, 그것도 못 하면서 무슨 총무차장을 할 것이냐 그러면서 질책당하고.]하지만 다른 직원들이 간부들의 눈치를 보며 모두 서명하면서 지역 선후배로 얽힌 조직에서 C 씨만 이상한 사람이 됐습니다.[C 씨 : 상임이사님은 중학교 선배이시고 시숙의 친구 또 남편의 선배 이렇게 엮여 있으니까 그렇게 욕을 해도 '저한테 왜 욕 하세요' 이렇게 말도 못 하고….]이 사건 이후 C 씨는 지병에 대한 병가 승인조차 받지 못했고, 무단결근 등을 사유로 해고됐습니다.[C 씨 : 그냥 저는 제 업무를 열심히 하고 또 도시 농협 잘 사는 농협의 업무도 벤치마킹해 와서 접목해서 열심히 할 뿐이었는데….]전국 지역 농협은 968개로 각 조합당 평균 인원은 61명입니다.규모 자체가 크지 않은데다 대부분 지역 선후배로 얽혀 부당한 일이 발생해도 문제 제기가 어렵다는 지적이 끊임없이 나오고 있습니다.인사권과 경영권을 모두 쥐고 있는 조합장의 막강한 권한이 원인으로 꼽힙니다.[서필상/전 전국농협노조위원장 : 사실은 무소불위의 권한인데요. 이에 대한 견제나 감시 장치가 전혀 통제가 되지 않고 있습니다. 그러다 보니까 자연스럽게 지역에서는 지역 농협의 특성상 혈연 지연 학연에 의해서 많이 직장 문화가 좌우되고.]고충처리기구가 지역조합별로 있기는 하지만, 신원 노출 가능성 등으로 유명무실하다는 지적입니다.지난 2017년부터 5년간 전국의 지역 농협에서 근로기준법 위반으로 접수된 신고 건수는 120건에 달합니다.이중 직장 내 괴롭힘은 5건인데, 업계에서는 실제로 이보다 더 피해가 많을 거라는 주장이 나옵니다.감시 사각지대에 놓여 있는 지역 농협들에 대한 농협중앙회 차원의 대책 마련이 필요해 보입니다.(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 김준희, 자료제공 : 윤미향 의원실)