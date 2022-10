이미지 확대하기

배우 공효진이 결혼을 앞두고 웨딩드레스를 입은 모습을 살짝 공개했다.12일 공효진은 자신의 SNS에 "my one and only…i'm ready!(나의 하나뿐인… 난 준비됐어요)"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진에는 하얀 웨딩드레스를 입고 있는 공효진의 다리가 보인다. 옆에는 운동화와 벗어둔 빨간 양말이 놓여 있다. 연예계 패셔니스타로 유명한 공효진인 만큼, 그만의 개성 가득한 웨딩 스타일링이 궁금증을 더한다.한편 공효진은 미국 뉴욕에서 현지 시간으로 11일 오후, 한국시간으로 12일 오전에 남자친구인 가수 케빈오와 결혼식을 올린다. 공효진은 1980년생, 케빈오는 1990년생으로 두 사람은 10살 연상연하 커플이다. 이번 결혼식은 양가 친척, 가까운 지인들만 초대해 스몰 웨딩 형식으로 진행되는데, 공효진의 '절친'인 배우 엄지원과 정려원이 참석하는 것으로 알려졌다.[사진 = 공효진 인스타그램 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)