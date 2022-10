이미지 확대하기

이미지 확대하기

국내를 넘어 글로벌 팬덤까지 보유한 '괴물 신인' 뉴진스의 첫 단독 예능 프로그램 SBS '뉴진스 코드 in 부산'의 첫 방송을 앞두고 티저 영상이 공개됐다.7일 공개된 티저 영상에는 "우리가 부산에 오다니", "우리 진짜 부산이야" 등의 반응을 보인 뉴진스의 부산 여행에 대한 기대감과 설렘, 동시에 그동안 방송에서 볼 수 없었던 뉴진스의 엉뚱 솔직하고 자유로운 청춘의 한 페이지를 담았다. 또한 뉴진스는 본인들만의 아이디어로 고안한 '뉴진스 코드 in 부산'의 시그니처 포즈를 선보이며 애정을 드러냈다.뉴진스의 첫 단독 예능 프로그램 론칭 소식에 팬들은 다양한 부산 여행지를 추천하며 "부산에서 재밌게 놀다 와", "대박 뉴진스의 첫 예능 프로그램이라니", "첫 단독 예능부터 공중파! 역시 대세" 등의 반응을 보이며 기대감을 드러냈다.'뉴진스 코드 in 부산'은 2030부산세계박람회 유치를 기원하며 QR코드를 이용해 부산 곳곳을 여행하는 뉴진스의 첫 단독 예능 프로그램이다. 뉴진스 멤버들의 다양한 매력을 담은 '뉴진스 코드 in 부산'은 오는 16일 일요일 밤 12시 5분 첫 방송된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)