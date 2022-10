미, 동해 한미일훈련 '일본해' 표기 몇 시간 후 '중간수역' 수정

이미지 확대하기

북한의 중거리탄도미사일(IRBM) 도발에 대응한 한·미·일 3국의 동해 미사일방어훈련 장소를 미국이 '일본해'로 표기했다가 몇 시간 만에 수정한 것으로 오늘(7일) 확인됐습니다.미 인도태평양사령부는 한미일 3국이 '일본해(Sea of Japan)'에서 미사일방어훈련을 벌였다고 어제 오후 발표했습니다.인태사 공보정훈실은 배포 자료에서 "4일 일본 상공을 넘어간 탄도미사일 발사 이후에 로널드 레이건 항모강습단을 구성하는 타이콘데로가급 유도미사일순양함 챈슬러스빌함(CG 62)과 알레이버크급 유도미사일구축함 벤폴드함(DDG 65)이 6일 한국 해군 세종대왕함(DDG), 일본 해상자위대의 이지스 구축함 초카이함(DDG 176), 아시가라(DDG 178)와 일본해에서 3자 탄도미사일방어훈련을 펼쳤다"고 밝혔습니다.인태사는 그러나 몇 시간 뒤인 오늘 새벽에 표기를 '한일 사이 수역(waters between Korea and Japan)'으로 바꿨습니다.하지만 미국 국방부 웹사이트 등에 배포된 사진 자료는 여전히 모두 '일본해'로 표기돼 있습니다.우리 군은 이번 훈련을 '동해 미사일방어훈련'으로 발표했습니다.김승겸 합참의장은 어제 국정감사에서 이번 한미일 훈련이 벌어진 해역이 독도에서 약 185㎞ 떨어진 곳으로 지난달 30일 한미일 대잠전 훈련과 같은 해역이라고 설명했습니다.한반도 주변에서의 한미일 군사훈련은 '3각 군사동맹'으로 확대되는 것 아니냐는 데 대한 우려의 시선이 있으며 특히 동해 훈련은 일본의 독도 영유권 주장으로 민감한 반응이 나오고 있습니다.이런 민감성을 의식했는지 미군은 지난달 말 동해 한미일 훈련 관련 자료를 배포하면서 '한반도 동쪽 수역(waters east of the Korean peninsula)'으로 표시했습니다.(사진=미 인도태평양사 웹사이트 갈무리, 연합뉴스)