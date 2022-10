승리를 부르는 '벽'민재...나폴리의 무패 질주 [축덕쑥덕]

▶ <골룸: 골라듣는 뉴스룸> 팟캐스트는 '팟빵', '네이버 오디오클립', '애플 팟캐스트'에서도 들을 수 있습니다.

'김민재'라는 벽을 세운 나폴리가 지는 법을 잊었습니다.자국 리그에선 6승 2무로 선두를 달리고 있고, 챔피언스리그에서도 3연승으로 A조 선두에 올랐습니다.입단과 동시에 공수에서 맹활약하며 아시아 선수 사상 첫 이달의 선수상을 받은 김민재의 공이 적지 않습니다.반면 손흥민의 토트넘은 주춤했습니다.프리미어리그에선 지역 라이벌 아스날에 완패했고, 이어진 챔피언스리그 프랑크푸르트 원정에선 '헛심'만 썼습니다.잔인한 일정 앞에서 반전의 계기가 필요해졌습니다.K리그는 운명의 한 주를 맞았습니다.울산과 전북의 2연전과 서울·대구 3연전의 마지막 경기를 앞두고 각 팀의 분위기를 살펴봤습니다.주영민 기자, 주시은 아나운서, 이정찬 기자, 박진형 PD가 함께합니다.* fb@sbs.co.kr : 여러분의 메일을 기다리고 있습니다. 질문과 사연 많이 보내주세요.00:13:28 청취자 질문: ① 올림픽 대표팀 자국 리그 참가, 고양시 축구단00:17:41 청취자 질문: ② 월드컵 코로나 매뉴얼, 11월 A매치, 카메룬전 출전명단 스포00:21:32 청취자 질문: ③ 2022년 히딩크호와 2022년 벤투호의 선수 선발 방식00:29:33 청취자 질문: ④ 손흥민 국가대표 승선기00:37:45 이슈 포커스: ① 진다는 건 어떤 기분일까...패배 삭제한 '나폴리의 벽'00:46:39 이슈 포커스: ② 'All or Nothing' 현대가 더비...1년 농사 걸린 2연전