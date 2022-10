새벽 시간 자신의 집 앞에서 시끄럽게 한다고 남녀에게 흉기를 휘둘러 남성 1명을 살해한 30대가 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 안산상록경찰서는 살인 혐의로 30대 A 씨를 구속해 조사하고 있습니다.



A 씨는 지난 2일 새벽 1시쯤 안산시 상록구의 한 아파트 단지 앞 노상에 있던 30대 남성 B 씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



B 씨 옆에 있던 30대 여성 C 씨도 싸움을 말리는 과정에서 비교적 가벼운 상처를 입었습니다.



B 씨와 C 씨는 사건 당시 A 씨와 소음 문제로 다툼을 벌인 것으로 확인됐습니다.



연인 관계인 B 씨와 C 씨가 새벽 시간 단지 앞에서 말다툼을 하던 중 아파트 안에서 이를 들은 C 씨가 "조용히 하라"고 해 다툼이 벌어졌고, C 씨가 흉기를 들고 내려가 범행을 한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 부검을 통해 숨진 B 씨의 사인을 확인하는 등 조사를 마치는 대로 A 씨를 검찰에 송치할 예정입니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)