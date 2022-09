[마부작침] 내가 흘린 인터넷 쿠키의 나비효과는?

인터넷 쿠키가 정확히 뭐야?

이미지 확대하기

무심코 흘린 쿠키의 나비효과

일단 유튜브와 구글을 켜 놓는 건 기본

쿠키에 관련된 기사를 찾기 위해 네이버, 네이버 뉴스

품격 있는 회사 생활을 위한 여유 하나, 네이버 스포츠 탭

다음 포털도 열어두고, 외신 기사를 찾기 위해 뉴욕타임스도 서칭

주제가 주제이니 한국인터넷진흥원 사이트도 들어감



간단한 아이쇼핑용 SSG.com과 쿠팡

SNS도 들어가 봐야지~ facebook, instagram 탭 열기

이것저것 시간 때우기 용으로 나무위키

이미지 확대하기

광고시장과 함께 커가는 쿠키

이미지 확대하기

쿠키가 더 큰 폭풍이 되기 전에

이미지 확대하기

Q. 쿠키 배너, 달아 두기만 하면 문제없는 걸까?



개인 정보 보호를 위해 활동하는 단체, noyb(none of your business)는 쿠키 배너 속 사용자를 숨기는 디자인, 일명 다크 패턴을 찾아내고, 이를 고치게끔 하는 일을 하고 있습니다. 다크 패턴의 예를 들어보면, 배너 첫 페이지에 거부 버튼을 의도적으로 배치해두지 않는다거나, 허용 버튼만 초록색으로 칠해서 사람들이 허용 버튼을 클릭하도록 유도하는 식이죠. 이런 디자인의 쿠키 배너들은 사용자에게 동의/비동의라는 두 가지 선택지를 공정하게 제시하고 있다고 보기는 어렵습니다.



noyb가 500개 이상의 쿠키 배너들을 들여다봤더니, 대부분이 GDPR을 위반하고 있었어요. 이중 81%는 첫 페이지에 거부 버튼을 두지 않았는데, 연구 결과에 따르면 첫 화면에 거부 버튼이 있는 배너보다 그렇지 않은 배너들이 사용자의 동의를 22~23% 높게 받아낸다고 합니다. 그 외에도 73%의 배너들에서는 기만적인 색상과 대비를 활용해서 허용 버튼을 클릭하도록 유도하고 있고, 90%는 동의를 쉽게 철회할 수 있는 방법을 제공하지 않고 있었죠. 독자 여러분도 앞으로 마주하는 쿠키 배너들의 디자인을 눈 여겨보길 바랄게요.

내 개인 정보는 내가 결정한다

이미지 확대하기

이미지 확대하기