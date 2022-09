악마견이라는 별명을 가진 비글 강아지들이 활기차게 뛰어다니고 있습니다.



이 강아지들은 미국의 한 불법 농장에서 연구소 실험용 동물로 팔려가 얼마전까지만 해도 평생 갇혀 지낼 운명이었는데요.



극적으로 구조돼 건강한 모습을 되찾았습니다.



농장에서는 열악한 환경에서 기진맥진한 상태였다는데요.



이제는 새로운 입양처를 구하는 중이라고 하네요.



(화면 출처 : 페이스북 The Humane Society of the United States)