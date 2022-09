한 중학생의 약점을 잡고 각종 범죄를 지시해 결국 극단 선택까지 몰고 간 고등학생 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.



인천 삼산경찰서는 10대 남성 A 씨와 B 씨를 공동공갈과 강요 등의 혐의로 검찰에 구속 송치했습니다.



경찰 조사 결과 A 씨와 B 씨는 피해자인 중학생 C 군에게 부적절한 동영상 촬영이나 금은방 절도 등의 범행을 지시한 걸로 드러났습니다.



이들의 범행을 견디다 못한 C 군은 지난해 결국 극단적인 선택을 했습니다.



경찰은 C 군의 휴대전화·컴퓨터 포렌식과 SNS 압수수색 영장 집행 등을 통해 관련 증거를 확보한 걸로 알려졌습니다.