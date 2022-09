유튜브 해킹 발생시 구글과 즉시 대응…관광공사, 대책 마련

한국관광공사는 문화체육관광부와 함께 유튜브 채널 해킹 공격에 대비한 방안을 마련했다고 밝혔습니다.



관광공사는 공사 유튜브 채널에 대해 해킹 공격이 발생할 경우 상황을 즉각 문체부와 신속히 공유하고, 서비스 중단 등의 피해가 발생했다면 구글과 즉시 대응할 수 있도록 '긴급 통신망'(핫라인)을 구축하기로 했습니다.



또 위기 상황이 발생할 경우 서비스 중단을 최소화할 수 있도록 보조계정을 신설하기로 했습니다.



관광공사는 내달 중순쯤 신규 '필더리듬오브코리아'(Feel the Rhythm of Korea) 캠페인 영상을 공사 유튜브 채널인 '이매진유어코리아'(Imagine your Korea)에 공개할 예정인데 이 채널에 대한 해킹 공격 가능성이 우려되자 이번 대책을 마련했습니다.



최근 문체부가 관리하는 '대한민국정부' 유튜브 채널과 관광공사, 국립현대미술관의 유튜브 채널이 잇따라 해킹 피해를 봤습니다.



관광공사 유튜브 채널인 이매진유어코리아의 경우 지난 1일 해킹 공격으로 계정이 탈취된 것으로 확인된 뒤 즉시 복구했습니다.



다만 유튜브 운영사인 구글은 해킹시 대응 조치에 따라 1일 오후 7시부터 3일 오후 9시까지 해당 채널의 서비스를 중단했습니다.



이매진유어코리아에는 '범 내려온다' 등으로 잘 알려진 필더리듬오브코리아 캠페인 영상이 수록돼 있으며, 채널 구독자 수는 약 51만 명으로 세계 각국의 관광공사·관광청의 유튜브 채널 중 가장 많습니다.