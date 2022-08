빅뱅 지드래곤의 근황이 공개됐다.



최근 아프리카에서 활동하는 BJ 박가린은 자신의 SNS에 지드래곤과 함께 찍은 사진을 올리면서 "오늘 계탔다. 나와 가을(BJ)이랑만 찍어줬다."면서 "지금 어안이 벙벙"이라는 글을 적기도 했다.



사진에서 지드래곤은 길 한복판에서 박가린, 가을과 함께 브이 포즈를 취하고 있다.



박가린은 댓글을 통해 "압구정 로데오 골목길에서 타고있던 차랑 같이 걷다가 내리자마자 놀랐다."며 지드래곤을 우연히 마주친 상황에 대해 설명하기도 했다.



지드래곤은 지난 4월 초 빅뱅의 싱글 '봄 여름 가을 겨울'을 발표했으며 지난달 18일 엘비스 프레슬리의 곡을 새롭게 편곡·가창한 'Can't Help Falling in Love' 오마주 영상을 공식 유튜브 채널에 공개하기도 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)