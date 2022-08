"왜 다른 사람 만나" 음란 영상으로 전 여친 협박한 30대 징역형

전 여자친구에게 타인인 척 연락해 현재 애인과 헤어지지 않을 경우 신체가 노출된 영상을 유포하겠다고 협박한 30대가 징역형을 선고받았습니다.



부산지법 서부지원 형사1부(이진혁 부장판사)는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(촬영물 등 이용 협박) 혐의로 30대 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다.



40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 등도 명령했습니다.



A 씨는 지난해 4월 전 여자친구 B 씨가 자신과 헤어진 이후 새로운 남자친구 C 씨를 만나자 자신이 가지고 있던 B 씨와 관련된 음란한 영상으로 협박한 혐의를 받고 있습니다.



당시 A 씨는 신분을 숨기고 C 씨와 과거 사귀었던 애인 행세를 하며 B 씨에게 'C 씨와 헤어지지 않으면 음란한 영상을 유포하겠다'는 내용의 메시지를 전송했습니다.



B 씨가 이에 아무런 반응을 하지 않자 A 씨는 자신이 소지하고 있던 영상을 일부 캡처해 보내기도 했습니다.



A 씨와 B 씨는 헤어진 이후에도 같은 곳에서 일했는데, 범행이 SNS로 이뤄지다 보니 B 씨는 협박범이 A 씨라고 상상조차 할 수 없었습니다.



B 씨가 괴로움을 호소하자 A 씨는 되려 "경찰에 고소한 것은 잘했지만, 일단 취하하고 잠잠해진 후 다시 고소하는 게 낫지 않겠냐"며 회유하기도 했습니다.



재판부는 "피해자는 여전히 정신적 고통을 겪고 있고 A 씨는 범행을 용서받지 못했다"며 "범행의 죄질이 불량하고 범행 이후에도 피해자를 기만하는 등 정황이 좋지 않다"고 말했습니다.



다만 "피고인이 이 범행을 인정하고 있고, 재범 가능성이 높지 않은 점을 고려했다"며 양형 이유를 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)