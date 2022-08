대체 무슨 줄이기에 비가 이렇게 쏟아지는데도 요지부동일까요?



마치 재난영화의 한 장면처럼 퍼붓는데도 다들 꿋꿋이 버티고 있습니다.



일본인데요.



애니메이션 행사장 입장을 기다리는 중 갑자기 폭우가 쏟아졌다고 합니다.



하지만, 이대로 돌아갈 순 없다! 다들 고되지만 포기하지 않고 기다린 끝에 바라던 대로 행사장에 입성할 수 있었는데요.



일본에서도 요즘 기습 호우가 잦다는데 이들의 유별난 열정 앞에선 전혀 방해가 되지 않는 듯하네요.



(화면 출처 :트위터 @hachune_miku, 유튜브 Morio CH, Umo, How to get to the capital)