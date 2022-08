카타르 월드컵 태극전사 응원 슬로건 24일까지 공모

이미지 확대하기

대한축구협회가 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵에서 사용할 우리 대표팀의 응원 슬로건 문구를 공모합니다.슬로건은 대표팀의 각종 홍보물과 상품에 표기되고, 거리 응원 등 월드컵 관련 행사에도 활용됩니다.접수 기간은 내일(13일)부터 오는 24일까지입니다.축구 팬이면 누구나 축구협회 공식 사회관계망 서비스(SNS) 채널을 통해 응원 문구를 제출할 수 있고, 1인당 제한 횟수는 없습니다.당선작은 다음 달 국내에서 열리는 대표팀의 A매치 기간 발표될 예정이고, 당선작을 제출한 1명에게는 카타르 월드컵 한국 대표팀 조별리그 첫 경기인 우루과이전을 관람할 수 있는 티켓과 왕복항공권, 숙박권을 제공합니다.우수작에 뽑히는 2명에게는 9월 친선 A매치 두 경기 관람권을 줍니다.월드컵 응원 슬로건은 대회마다 팬들의 관심과 열기를 높이는 데 기여해 왔습니다.2002년 한일월드컵의 'Be the Reds'를 시작으로 2006년 독일 대회 'Reds go together', 2010년 남아공 대회에선 '승리의 함성, 하나 된 한국'이 슬로건으로 사용됐습니다.2014년 브라질 월드컵 때는 '즐겨라 대한민국', 2018 러시아 월드컵에선 'We, the Reds'가 채택됐습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)