르세라핌 허윤진, 데뷔 100일 기념 자작곡 공개…"진짜 꿈같다"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 허윤진이 데뷔 100일을 기념해 팬들을 위한 자작곡을 공개했습니다.르세라핌 공식 SNS에는 어제(9일) "to. 피어나(팬덤명). 말만으로는 표현이 안 될 것 같아서... 진짜 꿈같아요"라는 글과 함께 허윤진의 자작곡 'Raise y_our glass'(레이즈 유어 글래스)가 공개됐습니다.해당 음원은 르세라핌 공식 팬덤명 '피어나(FEARNOT)'를 발표한 8월 8일을 기념하는 의미에서 데뷔 100일째 되는 날 오후 8시 8분에 팬들에게 전해졌습니다.'Raise y_our glass'는 잔잔한 피아노 선율 위 허윤진의 매력적인 목소리가 돋보이는 어쿠스틱 팝 장르의 곡입니다.허윤진은 르세라핌으로 데뷔하기까지의 긴 여정과 데뷔 후 마주한 여러 현실 속에서도 결국 자신이 가장 하고 싶은 말은 '감사함'이라는 것을 깨닫고 음악 작업을 시작했다고 전했습니다.특히 곡 제목 중 'y_our'에는 '허윤진'을 의미하는 'Y'와 '우리'를 뜻하는 'Our'가 합쳐져 '너의'라는 'Your'의 의미가 담겨 있다고 했습니다.그러면서 허윤진은 "나를 위한, 너를 위한, 그리고 우리를 위한 이야기를 담은 곡"이라고 소개하며 감상 포인트로 '솔직함'을 꼽았습니다.르세라핌 공식 유튜브 채널에 공개된 뮤직비디오에는 르세라핌 멤버들의 연습생 시절부터 지금까지 성장해온 과정, 멤버들이 직접 촬영한 영상 등이 담겨 있어 감동을 더 했습니다.허윤진의 선물을 접한 팬들은 "노래도 노래지만 가사가 감동이다", "노래 너무 좋다", "허윤진 천재야", "르세라핌의 청춘이 다 담긴 뮤직비디오다" 등의 반응을 보였습니다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 지난 5월 2일 'FEARLESS'(피어리스)로 데뷔했습니다. 이제 막 데뷔 100일을 넘긴 10일 현재 데뷔 타이틀곡 뮤직비디오는 조회수 1억 뷰를 돌파했고, 미국 빌보드 차트에 13주 연속 진입하는 성적을 거두는 등 국내뿐만 아니라 글로벌 팬들에게까지 많은 사랑을 받고 있습니다.(사진= 르세라핌 유튜브, 트위터, 인스타그램)(SBS연예뉴스 전민재 에디터)