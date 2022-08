[Pick] 무면허 뺑소니 사망→운전자 바꿔치기…시신 검사 중 들켰다

무면허 운전을 하다 사망사고를 낸 뒤 운전자까지 바꿔치기한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



전남 진도경찰서는 특정범죄가중처벌에 관한 법률위반(도주치사) 및 범인 도피 교사, 도로교통법 위반(무면허 운전) 혐의로 40대 남성 A 씨를 붙잡아 조사 중에 있다고 오늘(2일) 밝혔습니다.



경찰에 따르면 A 씨는 올해 7월 24일 밤 9시 32분쯤 진도군 한 마을에서 편도 1차를 보행하던 70대 남성 B 씨를 차량으로 치어 숨지게 한 혐의를 받습니다.



당시 무면허였던 A 씨는 뺑소니 후 현장에서 달아난 뒤 50대 지인 C 씨와 운전자를 바꿔치기한 혐의 또한 받고 있습니다.



A 씨의 범죄는 교통 조사관들이 피해자 B 씨의 사체를 검사하던 중 드러났습니다.



사고 당시 운전자라고 주장하던 C 씨의 사고 진술과 피해자 신체에 남은 충격 흔적 등이 달랐기 때문입니다.



경찰이 CCTV를 확인한 결과, A 씨가 현장 도주 후 C 씨와 운전자를 바꿔치기한 정황을 포착했습니다.



경찰은 C 씨를 범인도피 혐의로 입건해 수사를 진행하는 한편 A 씨에게 이날 오후 구속영장을 신청할 방침입니다.



