미국의 플로리다주는 악어 천국이라고 불릴 만큼 악어 출몰이 잦은 지역인데요.



최근 인명 사고가 발생해 주의보가 내려졌습니다.



한 남성이 물가에서 무선 모형보트를 조종하고 있는데요.



갑자기 뿌연 물속으로 악어가 나타나 달려듭니다.



공포영화의 한 장면같죠?



현재 미국 플로리다주에는 100만 마리가 넘는 악어가 살고 있는데요.



먹이를 찾아 호수나 강 근처는 물론이고 주택가나 골프장에도 출몰하고 있어 주민들의 간담을 서늘하게 만들고 있습니다.



최근엔 80세 여성이 골프장 연못에 빠진 뒤 악어 2마리에게 습격을 당해 숨지는 사건까지 있었습니다.



악어의 공격은 치명적인 만큼 당국은 각별한 주의를 당부했습니다.



(화면출처=유튜브 Zak Catchem, The most, Central Florida Outdoors, The Average Archer, Failsters)