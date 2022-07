그룹 빅뱅의 지드래곤 씨와 최근 개봉한 영화 '엘비스'의 바즈 루어만 감독이 깜짝 협업 소식을 전했습니다.



두 사람의 SNS에는 엘비스 프레슬리의 히트곡 'Can't Help Falling In Love'의 뮤직비디오 티저 영상이 올라왔습니다.



바즈 루어만 감독이 연출한 감각적인 영상에 지드래곤 씨의 목소리가 담겨 있는데요, 팬들의 뜨거운 관심에 공개 12시간 만에 조회 수 100만을 넘기기도 했습니다.



당대 최고의 스타 엘비스 프레슬리와 케이팝 스타 지드래곤, 그리고 바즈 루어만 감독이 어떤 시너지를 냈을지 기대가 됩니다.