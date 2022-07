[취재파일] '러 원유 가격 상한제' 득일까? 독일까?…'유가 $380 시나리오'

"원유 가격은 낮추고 러시아 이득은 줄이고"

"We task our teams to work on the details of the price cap on Russian oil to drive down Putin's revenues without hurting Americans and others at the gas pump."

-지난달 30일, 스페인 마드리드에서 열린 나토 정상회의서 바이든 미 대통령 발언 중-

한 발 늦은 국제사회

"A second option would be a tariff on Russian oil imports. This success of this would rely on the assumption that the EU can more easily find alternative oil suppliers than Russia can find alternative buyers."

-지난 4월 29일, Bruegel <How a European Union tariff on Russian oil can be designed> 중-

그때는 맞고 지금은 틀리다?!

**자료 출처 : 원자재 물동량 데이터 및 시장 분석 서비스 제공 업체, KPLER

"If big buyers are not interested in abiding, there's nothing to stop private deals between Russia and these countries, unless the US decides to implement secondary sanctions. So even if abiding countries (like G7) adopt the price cap mechanism, there will still be "leakage" of oil sales to "non-adopters".

- KPLER의 Senior Oil Analyst Jane Xie와의 인터뷰 중-

유가 $380의 시나리오

**자료 출처 : KPLER

#가정 1

기록적인 이득을 챙긴 탓에 러시아에게는

자국의 경제에 큰 영향을 미치지 않는 선에서 원유 생산 및 수출 규모를 줄일 수 있는 여유가 생겼다.



#가정 2

하루 생산량 중 300만 배럴을 줄인다면 국제 유가는 190달러까지 치솟을 수 있다.

만약, 감축 규모를 500만 배럴까지 올리면 국제 유가는 380달러까지 치솟을 수 있다.

-이달 2일, 블룸버그 <JPMorgan Sees 'Stratospheric' $380 Oil on Worst-Case Russian Cut> 중-