"Hello everyone I'm 송아 and I’m from 평양." 지난 4월 유튜브 계정 'Sary Voline [송아 SongA Vlog]'에 평양에 사는 11살 송아의 영상이 올라왔습니다. 송아는 영국식 영어를 구사하면서 평양의 놀이 시설을 소개하고, 해리포터를 좋아한다고까지 말합니다. 다른 영상에서는 코로나로 자가격리 하는 모습을 담기도 했는데요. 유튜브에 브이로그를 올리는 북한 어린이 송아. 이제 북한 주민들도 유튜브를 할 수 있는 걸까요? 스브스뉴스가 알아봤습니다. 자세한 내용은 영상으로 확인하세요.



