"자막 누르는 걸 잊지 마세요"* SDF영상은 15개국어로 서비스됩니다.* Don’t forget to hit the CC button for subtitles. We provide subtitles in 15 languages for global fans.점점 많은 기업과 사회영역에서 빅데이터 분석과 알고리즘, 딥러닝을 활용한 결정이 이뤄지고 있다. 인간보다 '객관적'이라고 믿는 기술의 의사결정이 우리의 사회와 개인의 사고를 바꿔놓고 있다면? 더 나은 세상을 위한 윤리적 기술의 개발, 그리고 ‘휩쓸리지 않는’ 사용을 강조하는 세계적 기술사회학자가 SDF무대에서 질문을 던진다.