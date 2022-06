"자막 누르는 걸 잊지 마세요"* SDF영상은 15개국어로 서비스됩니다.* Don’t forget to hit the CC button for subtitles. We provide subtitles in 15 languages for global fans.기획사가 아이돌을 만들어내던 시대에서, 팬들이 아티스트를 발굴하고 소통하며 같이 성장해가는 시대를 맞아, 출판계에도 문단을 통하지 않고도 독자들의 큰 사랑을 받는 신진 작가가 탄생했다. 그리고 그를 발견한 사람 역시 기존 제도권에 문제를 제기해온 작가였다. 기존의 시스템을 통하지 않고도 개인의 능력이 또다른 개인에 의해 발견될 수 있는 시대- 문화계는 어떻게 달라지고 있는지 두 작가와 함께하는 토크콘서트에서 엿보고자 한다.